На Закарпатье готовятся к празднованию 10-летия прославления преподобного Иова Угольского

07:24, 06 июля 2018
Православие
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Прославление преподобного Иова Угольского состоялось в 2008 году / wikimedia.org

Празднование 10-летия прославления преподобного Иова Угольского состоится 18 сентября в Свято-Дмитриевском храме села Малая Уголька, где почивают честные мощи угодника Божия. Об этом сообщается на сайте Хустской епархии УПЦ.

Празднование состоится в Свято-Дмитриевском храме села Малая Уголька / orthodoxkhust.org.ua

Преподобный Иов (в миру Иван Георгиевич Кундря) родился 18 мая 1902 г. в селе Иза Хустского района на Закарпатье в многодетной семье.

С раннего детства Иван стал проявлять страстное желание к подвижнической жизни. Как он сам рассказывал, в 1915 году в с. Изу прибыл с Мараморош-Сиготу (ныне город на территории Румынии) иеромонах Амфилохий. За то, что он, во время своего пребывания на Закарпатье, тайно совершал православное богослужение, венгерские власти начали его преследовать, из-за чего ему приходилось скрываться. Убежищем в таких случаях стало семейство Кундри, в помещении которого и укрывался православный священник, а будущий подвижник Иван, вместе с братом, носил ему еду.

В своем родном селе Иван окончил восьмилетнюю народную школу, а в 1920 г. и, так называемые, хозяйственные курсы. В 1924-1925 гг. – он служил в чехословацкой армии в Михайловцах (Словакия).

В 20-х годах ХХ века в Свято-Пантелеймоновском русском монастыре на Афоне несло свой монашеский подвиг довольно значительное количество закарпатцев. И как раз сюда и решил направиться после военной службы Иван Кундря.

22 декабря 1938 года архимандрит Алексий (Кабалюк) постриг послушника Ивана Кундрю в монахи с наречением имени Иов.

В 1939 году Закарпатье было оккупировано Венгрией и о.Иов решил эмигрировать в Россию. В 1940 г. он свершил свою идею, но на советской границе был арестован и осужден на 25 лет лагерей. Кундрю переводили из лагеря в лагерь: некоторое время он был в Воркуте, затем на Колыме и в Норильске.

В 1942 году монаха Иова, как гражданина Чехословацкой республики, взамен лагерных условий проживания, забрали на фронт, переведя его в корпус Людовика Свободы артиллеристом. По окончании войны о.Иов некоторое время охранял чехословацкое посольство в Москве, а в 1945 г. вернулся в родную обитель.

10 декабря 1945 года братия Городиловского скита просила рукоположить епископа Нестора о.Иова в сан иеромонаха. Рукоположение совершилось в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1946 года. На монастырском собрании братия единодушно избрала иером.Иова настоятелем.

За время настоятельства о.Иова, обитель стала расширяться и укрепляться. Монахи построили трапезную, братский корпус, кухню.

В 1958-59 годах старец Иов находился в Свято-Николаевском монастыре с. Иза-Карпутлаш Хустского района, затем в Спасо-Преображенском монастыре с. Теребля Тячевского района, где некоторое время нес послушание настоятеля. Но вскоре и эти монастыри были закрыты и игумена Иова направляют нести послушание на приходах епархии.

С 1962 года и вплоть до своей кончины (28 июля 1985 г.) о.Иов нес послушание настоятеля храма святого Димитрия Солунского в селе Малая Уголька Тячевского района, где когда-то в древности был монастырь.

За пять лет до своего упокоения – 25 февраля 1980 г., о.Иов составил завещание, в котором сообщал: «Я, нижеподписавшийся архимандрит Иов, 20 лет прожил в Малой Угольке при храме св. Димитрия. Моя жизнь подходит к концу, скоро мне исполнится 80. Неизвестен день моей смерти. Много священников завещают похоронить их в монастыре или в родных селах, а я запрещаю куда-нибудь ввозит мое грешное тело. Завещаю отпеть монашеским образом и похоронит возле креста на средине кладбища».

28 июля 1985 года, в день молитвенной памяти святого равноап. князя Владимира, архимандрит Иов мирно отошел к Господу. В день своей смерти, в воскресенье, он отслужил Божественную Литургию, произнес содержательную и обширную проповедь и выполнил все необходимые требы для верующих. В тот же день, в 10 часов вечера, ему стало плохо, и с молитвой на устах он окончил свой земной путь.

18 сентября 2008 года состоялось прославление преподобного Иова Угольского как местночтимого святого. Праздничное богослужение по этому случаю возглавил Блаженнейший Владимир, митрополит Киевский и всея Украины вместе с многими архипастырями и многочисленным духовенством.

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