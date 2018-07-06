На Закарпатье готовятся к празднованию 10-летия прославления преподобного Иова Угольского

На Закарпатье готовятся к празднованию 10-летия прославления местночтимого святого, преподобного Иова Угольского.

Празднование 10-летия прославления преподобного Иова Угольского состоится 18 сентября в Свято-Дмитриевском храме села Малая Уголька, где почивают честные мощи угодника Божия. Об этом сообщается на сайте Хустской епархии УПЦ.

Преподобный Иов (в миру Иван Георгиевич Кундря) родился 18 мая 1902 г. в селе Иза Хустского района на Закарпатье в многодетной семье.

С раннего детства Иван стал проявлять страстное желание к подвижнической жизни. Как он сам рассказывал, в 1915 году в с. Изу прибыл с Мараморош-Сиготу (ныне город на территории Румынии) иеромонах Амфилохий. За то, что он, во время своего пребывания на Закарпатье, тайно совершал православное богослужение, венгерские власти начали его преследовать, из-за чего ему приходилось скрываться. Убежищем в таких случаях стало семейство Кундри, в помещении которого и укрывался православный священник, а будущий подвижник Иван, вместе с братом, носил ему еду.

В своем родном селе Иван окончил восьмилетнюю народную школу, а в 1920 г. и, так называемые, хозяйственные курсы. В 1924-1925 гг. – он служил в чехословацкой армии в Михайловцах (Словакия).

В 20-х годах ХХ века в Свято-Пантелеймоновском русском монастыре на Афоне несло свой монашеский подвиг довольно значительное количество закарпатцев. И как раз сюда и решил направиться после военной службы Иван Кундря.

22 декабря 1938 года архимандрит Алексий (Кабалюк) постриг послушника Ивана Кундрю в монахи с наречением имени Иов.

В 1939 году Закарпатье было оккупировано Венгрией и о.Иов решил эмигрировать в Россию. В 1940 г. он свершил свою идею, но на советской границе был арестован и осужден на 25 лет лагерей. Кундрю переводили из лагеря в лагерь: некоторое время он был в Воркуте, затем на Колыме и в Норильске.

В 1942 году монаха Иова, как гражданина Чехословацкой республики, взамен лагерных условий проживания, забрали на фронт, переведя его в корпус Людовика Свободы артиллеристом. По окончании войны о.Иов некоторое время охранял чехословацкое посольство в Москве, а в 1945 г. вернулся в родную обитель.

10 декабря 1945 года братия Городиловского скита просила рукоположить епископа Нестора о.Иова в сан иеромонаха. Рукоположение совершилось в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1946 года. На монастырском собрании братия единодушно избрала иером.Иова настоятелем.

За время настоятельства о.Иова, обитель стала расширяться и укрепляться. Монахи построили трапезную, братский корпус, кухню.

В 1958-59 годах старец Иов находился в Свято-Николаевском монастыре с. Иза-Карпутлаш Хустского района, затем в Спасо-Преображенском монастыре с. Теребля Тячевского района, где некоторое время нес послушание настоятеля. Но вскоре и эти монастыри были закрыты и игумена Иова направляют нести послушание на приходах епархии.

С 1962 года и вплоть до своей кончины (28 июля 1985 г.) о.Иов нес послушание настоятеля храма святого Димитрия Солунского в селе Малая Уголька Тячевского района, где когда-то в древности был монастырь.

За пять лет до своего упокоения – 25 февраля 1980 г., о.Иов составил завещание, в котором сообщал: «Я, нижеподписавшийся архимандрит Иов, 20 лет прожил в Малой Угольке при храме св. Димитрия. Моя жизнь подходит к концу, скоро мне исполнится 80. Неизвестен день моей смерти. Много священников завещают похоронить их в монастыре или в родных селах, а я запрещаю куда-нибудь ввозит мое грешное тело. Завещаю отпеть монашеским образом и похоронит возле креста на средине кладбища».

28 июля 1985 года, в день молитвенной памяти святого равноап. князя Владимира, архимандрит Иов мирно отошел к Господу. В день своей смерти, в воскресенье, он отслужил Божественную Литургию, произнес содержательную и обширную проповедь и выполнил все необходимые требы для верующих. В тот же день, в 10 часов вечера, ему стало плохо, и с молитвой на устах он окончил свой земной путь.

18 сентября 2008 года состоялось прославление преподобного Иова Угольского как местночтимого святого. Праздничное богослужение по этому случаю возглавил Блаженнейший Владимир, митрополит Киевский и всея Украины вместе с многими архипастырями и многочисленным духовенством.