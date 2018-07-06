В праздник Касперовской иконы Божией Матери по улицам Одессы пройдет крестный ход
02:15, 06 июля 2018Православие
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По улицам Одессы пройдет крестный ход / eparhiya.od.ua
В день празднования чудотворной Касперовской иконы Божией Матери - Небесной Покровительницы Причерноморского края, и первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля, по улицам Одессы пройдет крестный ход.
В этот день митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершит праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе УПЦ города Одессы, а затем возглавит традиционный общеепархиальный крестный ход с чудотворной «Касперовской» иконой Божией Матери по улицам Одессы до Спасо-Преображенского кафедрального собора. Об этом сообщает сайт "Православная Одесса"
Начало Божественной литургии - в 08:30.
Начало Крестного хода - в 10:30.
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