В праздник Касперовской иконы Божией Матери по улицам Одессы пройдет крестный ход

В день празднования чудотворной Касперовской иконы Божией Матери - Небесной Покровительницы Причерноморского края, и первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля, по улицам Одессы пройдет крестный ход.

В этот день митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершит праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе УПЦ города Одессы, а затем возглавит традиционный общеепархиальный крестный ход с чудотворной «Касперовской» иконой Божией Матери по улицам Одессы до Спасо-Преображенского кафедрального собора. Об этом сообщает сайт "Православная Одесса"

Начало Божественной литургии - в 08:30.

Начало Крестного хода - в 10:30.