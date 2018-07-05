Митрополит Онуфрий совершил панихиду на могиле почившего Предстоятеля УПЦ

20:37, 05 июля 2018
Православие
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Митрополит Онуфрий совершил панихиду на могиле почившего Предстоятеля УПЦ / news.church.ua

Сегодня, 5 июля, в четвертую годовщину со дня кончины Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, Предстоятель Украинской Православной Церкви вознес молитву за упокой души почившего в Киево-Печерской лавре.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, вместе с митрополитом Онуфрием заупокойную молитву совершило духовенство Церкви и верующие.

/ news.church.ua
/ news.church.ua
Заупокойную молитву совершило духовенство Церкви и верующие / news.church.ua

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