В Софии Киевской возобновились раскопки

В Национальном заповеднике "София Киевская" после очередного провала почвы, который случился весной на месте подземелья в 25 метрах от стен собора, возобновились раскопки.

Фрагмент бронзового хороса, светильника конца XVIII века и пуля времен Второй мировой - первые находки, которые удалось откопать сотрудникам заповедника, пишет Голос Украины.

Заместитель генерального директора по научной работе заповедника, доктор исторических наук Вячеслав Корниенко рассказал, что, согласно планам Киева Федора Ушакова 1695 года, на месте современного провала и просадки почвы была монастырская трапезная, возле нее — хозяйственные погреба.

«Здание трапезной и погреба функционировали приблизительно до середины XVIII в., а позже, в связи с развитием монастыря, подземные ходы были частично засыпаны. Трапезная во время огромного пожара, произошедшего в Софии в конце XVIII в., сгорела вместе с другими деревянными сооружениями. Позднее ее отстроили на том месте, где она стоит сейчас. Этот ход расположен на глубине от 4 до 5 метров. До собора он не доходит, а немного сворачивает в сторону Митрополитского дома и заканчивается в 3—4 метрах от нынешних раскопок. Это хозяйственное сооружение, и не было смысла вести его куда-то далеко», — уточняет Вячеслав Корниенко.

Все это удалось выяснить в результате исследования, которое проводилось на территории заповедника в 2016—2017 годах и которое должно было показать, в какую сторону копать.

«Для этих работ мы приглашали соответствующие институты, в том числе Институт геофизики имени Субботина. Их исследования установили приблизительные координаты этого давнего хода, показали участки, которые находятся под угрозой дальнейшей просадки. Определившись с участками, в этом году мы поддержали инициативу Тимура Анатолиевича и обеспечили необходимым для проведения раскопок именно в том месте, где геосканирование и сейсмологические исследования показали угрозу дальнейших провалов. Это довольно трудоемкие работы. Первый этап — непосредственные раскопки, второй — выполнение дальнейших и консервационных работ. В зависимости от состояния этих подземных сооружений, мы сможем запланировать соответствующие средства для этого. Финансирование осуществляется за счет заповедника», — подчеркнул заместитель генерального директора по научной работе.

Параллельно ведется исследование культурного слоя, образованного вокруг Софийского собора в течение последнего тысячелетия.

Сообщается также, что проблемы обрушения грунта существовали еще в ХІХ—ХХ вв. В 2015 году разрушительные процессы активизировались: образовался ряд новых провалов и проседаний почвы. Ученые-археологи, в частности кандидат исторических наук Тимур Бобровский, руководящий сейчас работами, еще тогда обращали внимание руководства заповедника и общественности на проблемы с провалами, которые могут привести к непоправимому, если дойдут до здания собора.

Поэтому главную задачу руководство Национального заповедника «София Киевская» и Тимур Бобровский с коллегами видят не только в раскрытии свежего провала. Самое важное — выяснить причины разрушения монастырского подземелья и укрепить его.