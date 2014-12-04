На праздник Введения мы просим Богородицу, чтобы Она послала мир нашему народу - предстоятель УПЦ

На праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм, который празднуется 4 декабря, Украинская Православная Церковь просит Божию Матерь, чтобы Она послала мир нашему народу. Об этом сказал предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью официальному сайту Киевской митрополии.

“В эти дни все мы просим Божию Матерь, чтобы Она заступилась за нас перед Господом, Спасителем нашего мира, чтобы люди перестали враждовать друг против друга, и чтобы Бог простил нам наши грехи, которые являются причиной раздора в обществе. Известно, что воюет тот, у кого в душе нет мира. Когда злоба переполняет душу, то выплескивается из души человека и может вылиться в братоубийственную войну. Мы просим Божию Матерь, чтобы она угасила эти проблемы в нашем государстве, и чтобы послала мир нашему народу, в наши семьи и в человеческие сердца”, - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ вспомнил события праздника Введения - об обете Иоакима и Анны - родителей Богородицы, которые обещали посвятить ребенка Богу, если он родится.

“Надо стараться выполнять данные Богу обеты, которые мы часто даем в трудные минуты нашей повседневной жизни, но не всегда соблюдаем их после того, как Господь нам помогает”, - напомнил Предстоятель.

Вместе с тем он обратил внимание, что “когда нам скорбно или одиноко, мы обращаемся в первую очередь с молитвой к Божией Матери, чтобы Она за нас попросила перед Богом”.

“Матерь Божия особенно близка к тем людям, которые страдают в этом мире, которые болеют, которые терпят скорби, которые испытывают какие-то унижения или обиды”, - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ пояснил, что молиться можно перед любой иконой Божией Матери - главное, чтобы эта молитва была искренней.

«Матерь Божия одна, а икон много. Существует большое количество икон Божией Матери - «Казанская», «Песчанская», «Владимирская», «Почаевская», «Скоропослушница», «Иверская» и много-много других - все это разные образы, разные иконописные изображения Одной Богородицы. И если мы молимся перед любой иконой Божией Матери, то относится наша молитва к Единой Царице Небесной. Ведь Божия Матерь является Покровительницей всего рода человеческого», - отметил Блаженнейший в интервью.