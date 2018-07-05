Митрополит Онуфрий освятил храм и совершил Божественную литургию в селе Плюты на Киевщине

Сегодня, 5 июля, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил чин освящения храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина» в селе Плюты на Киевщине и Божественную литургию.

Также Он совершил литию по почившему Блаженнейшему Митрополиту Владимиру, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили епископ Вознесенский и Первомайский Алексий, епископ Житомирский Виктор, гости в священном сане, духовенство храма и прихожане. На малом входе был удостоен церковной награды клирик храма протоиерей Александр Карнаух.

Во время Литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и сугубая ектения по усопшему Блаженнейшему Митрополиту Владимиру.

После отпуста Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил литию по почившему Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимирому (Сабодану) и благословил всех.

Владыка Виктор обратился к Блаженнейшему Владыке и поблагодарил за совместную молитву. В свою очередь, Предстоятель поздравил епископа Виктора с 35-летним юбилеем, а также с годовщиной хиротонии, и подарил на память о сегодняшнем Богослужении панагию с украшениями.

Также Блаженнейший Митрополит Онуфрий наградил орденами и грамотами благотворителей храма в Плютах.