5 июля — четвертая годовщина со дня кончины Митрополита Киевского и всея Украины Владимира

Сегодня, 5 июля, отмечается четвертая годовщина со дня кончины Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана), Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

По случаю этой даты Информационно-просветительский отдел УПЦ публикует 15 цитат из интервью и проповедей Блаженнейшего Митрополита Владимира, которые он произнес при жизни.

Святые и мы, грешные

«Знакомство со святыми и со всем тем сверхъестественным, что было в их жизни, является пробным камнем для человеческого сердца. Очевидно, мы не можем повторить жизнь великих угодников, но радость о том, что такие люди есть, и вера в то, что описанные чудеса действительны, говорит о том, что мы с ними одного духа. Пусть они, эти святые люди, полны, как море, а мы - как наперсток, но и в нас, и в них - одна и та же живая вода».

Путь к Богу

«Для меня вера ― цель жизни. Это дар Божий, который помогает найти ориентиры в жизни, не блуждать во тьме... А путь у всех одинаковый ― и для монахов, и для священников, и для светских людей. Если они хотят следовать этим путем, то он приводит к Богу».

Любовь к людям

«Любовь к людям выше чудес. Тот, кто может открывать нуждающимся вместе с сердцем и кошелек, и двери дома, тот настоящий чудотворец. Больше чудес не надо. А если они и будут, то только при наличии главного чуда - человеколюбия».

Любовь к врагу

«Заповедь о любви к врагам нелегка. Разве возможно любить врага, обидчика? Это же задевает нашу честь, нас могут обозвать трусливыми, не умеющими защищать себя! А отмщение, когда, потеряв ум и волю, мы только и думаем, как бы за малую обиду отомстить десятерицею? Как же с этим быть? Ведь всё это кажется таким естественным! Когда вспомнишь обиду, бурлит кровь, начинаешь трястись от злости. Да, такое состояние мы переживаем нередко. Важно при этом помнить только одно, – что это состояние не от Бога, а от духа злобы, умеющего заправить грех сладкой отравой. С этим состоянием нужно бороться».

ПОСТ и пост

«Пост — это двери покаяния. Двери, которые ведут нас к Страстной седмице и Светлому Христову Воскресению. Пост — это сорокадневный переход от рабства страстей и греха к служению Богу и ближнему. Пост — это период, когда мы, ограничивая себя в пище телесной, начинаем испытывать голод духовный. Это время, когда иссохшую почву нашей души орошает Божественная благодать, и сердце начинает чувствовать, а разум понимать слова Священного Писания о том, что не хлебом единым будет жить человек».

Сложные времена

«В разные времена были свои проблемы, испытания. И будут они до скончания века. Будут мученики, свидетельствующие о вере во Христа и о Христе, и будут исповедники. Время разное бывает, но Бог один. Пути могут быть разные, но все должны приводить к Нему. Если же человек упрямо не хочет понимать принципов веры, тогда сам себя извергает из сообщества христианского».

Единство

«…Мы едины во Христе, мы едины в Его Святой Церкви, всех нас объединяет единая вера и единая Чаша Христова. Мир и любовь, порождающие единство — это особый дар, который посылается нам Самим Господом. Наша же задача — хранить Его и укреплять, иметь любовь между собой, служить Богу и ближнему. Именно эта любовь делает нас истинными учениками Христа».

Духовность

«Радует то, что народ вновь возвращается к Богу. Много молодежи ходит в церковь, исповедуются, причащаются. Многие готовы жертвовать собой в служении Церкви. Радует, что народ не погиб духовно. Духовность ― это содержание сердца и разума: разум должен проходить через сердце, а сердце через ум. Духовный человек имеет ориентир человека разумного».

Чудотворные иконы

«Не обязательно, чтобы человек шел к иконе с молитвой и верой на костылях, а вернулся без них. Дело не в костылях, а в душе человека и сердце. Обращаясь к Богу с надеждой и верой, человек перерождается. Все иконы в наших храмах чудодейственны, и тот, кто просит ― получает».

Грех

«Чтобы понять, какие гибельные действия производит грех на всю природу человека, нужно знать, что такое грех. Грех — это, во-первых, нравственный яд, духовная отрава. Попадая в организм, яд производит страшное волнение крови, повышается температура, наступает судорожное изнеможение и смерть. Подобное происходит и в душе, когда в нее проникает духовный яд, греховный помысл».

Надежда на спасение

«Блудный, но сын… И как это важно всегда помнить. Сыновство — это огромное счастье и бесконечные возможности для каждого человека. Сын… Сын Отца Небесного. Какими бы грешными мы ни становились в нашей жизни, если мы потеряли истину, отчий дом, но остались сыновьями, то это уже все: и возможность, и надежда, и спасение. Главное — не потерять совсем чувства сыновства, помнить, что есть возможность исправиться и вновь обрести отеческую любовь».

Благодарность

«Благодарность — чувство великое. Мы любим, когда нас благодарят другие, мы почитаем таких людей, говоря: вот какой благодарный, учтивый человек, но сами не спешим благодарить. Любит и Господь тех, которые к Нему относятся с чувством благодарности. Он не нуждается в наших благодарениях, это чувство нужно нам и для нас, для воспитания и освящения нашего сердца и нашей души в Господе и через Господа».

Любимая книга

«...”Добротолюбие”. Это собрание сочинений всех святых отцов. Можно прочитать ее — и быть в курсе всей истории Церкви. А среди классиков очень люблю Лесю Украинку, Ивана Франко, Тараса Шевченко... Эта любовь еще с детства...».

Вера

«Вера и жизнь по вере — это целожизненный подвиг. Заблуждаются те христиане, которые думают, что уверовать вполне достаточно для того, чтобы получить какие-то блага в земной жизни и обеспечить себе блаженную будущность. Веровать — это значит нести крест. Все живущие на земле несут крест, но у истинного христианина он бывает нелегким».

Молитва

«Молитва должна быть неотступна, подобно молитве хананеянки, в противном случае она будет безуспешной. Невнимательность во время молитвы — первая причина неуспеха нашей молитвы. Молитва не бывает услышана, когда мы преступаем Заповеди Божии. Суетна и тщетна молитва наша, когда мы, оскорбив ближнего и не примирившись с ним, приступаем к Богу».