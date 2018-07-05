В Киеве началась реставрация Кирилловской церкви
12:38, 05 июля 2018Православие
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На здании уже работают верхолазы / facebook
В Киеве стартовали реставрационные работы памятника архитектуры XII века – Кирилловской церкви.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального директора Национального историко-культурного заповедника «София Киевская» Вадим Кириленко.
Реставрация коснется фасада, лепного декора и прочих элементов / facebook
«Планируется выполнить реставрацию фасадов и лепного декора, штукатурки куполов и карнизов, ремонт оконных заполнений и примыканий, и так далее», - написал он.
На здании уже работают верхолазы.
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