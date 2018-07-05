В Киеве началась реставрация Кирилловской церкви

В Киеве стартовали реставрационные работы памятника архитектуры XII века – Кирилловской церкви.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального директора Национального историко-культурного заповедника «София Киевская» Вадим Кириленко.

«Планируется выполнить реставрацию фасадов и лепного декора, штукатурки куполов и карнизов, ремонт оконных заполнений и примыканий, и так далее», - написал он.

На здании уже работают верхолазы.