Волынский священник оказал духовную поддержку военнослужащим ВСУ в зоне АТО

Настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы города Камень-Каширский Волынской области протоиерей Юрий Михайлов вместе с волонтерами по благословению епископа Волынского и Луцкого Нафанаила побывали в зоне боевых действий.

Целью поездки была материальная и духовная поддержка военнослужащих ВСУ, сообщается на сайте Камень-Каширского благочиния.

Волонтеры встретились с военными 14-й бригады, которые находятся в Попасной Луганской области. Среди них есть уроженцы Камень-Каширского района.

Состоялась совместная молитва, все желающие смогли приступить к Таинству Исповеди, которое совершил священник УПЦ. Также протоирей Юрий передал бойцам небольшие иконы и другие подарки для духовной поддержки.