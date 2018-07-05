Верующие Польской Православной Церкви поклонились святыням Закарпатья

Паломники из польского города Белосток совершили паломническую поездку в монастыри и святые источники Мукачевской и Хустской епархий Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.

По благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора и инициативе председателя Паломнического отдела епархии, наместника Ужгородского Свято-Воскресенского мужского монастыря архимандрита Марка (Куштан) православные Польши с 24 по 30 июня поклонились 20 святыням, которые находятся в закарпатских мужских и женских монастырях.

Возглавил поездку заместитель председателя Паломнического отдела, насельник Свято-Воскресенского мужского монастыря архимандрит Кирион (Ковач).

Кроме того, верующие посетили святые источники в селе Нанково, что на Хустщине, и источник святого великомученика Пантелеймона в селе Быстрий на Воловеччине.