Наместник Киево-Печерской лавры - о духовном значении праздника Введения Богородицы (видео)

В архипастырском слове по случаю праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказывает о непостижимом Промысле Божием, историческом и духовном значении празднуемых событий, о силе молитвы праведников и необходимости духовного роста. Также он приводит пример для родителей в молитве, радостном воспитании детей.

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