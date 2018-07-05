На святом источнике в Латвии начато строительство православной часовни

На святом источнике в Ополи Бригской волости Лудзенского края Латвии начато строительство часовни в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

В воскресенье, 1 июля, молебен на закладку камня в основание новой часовни совершил благочинный Резекненского округа протоиерей Виктор Теплов, сообщается на официальном сайте Латвийской Православной Церкви.

В молебне приняли молитвенное участие местные жители, гости из Зилупе, Резекне, Лудзы и иных приходов Резекненского благочиния.

Целительный источник в Ополи по преданию был открыт одним местным глубоко верующим и почитающим Божию Матерь крестьянином Казаковым, который с рождения был слеп и постоянно с родными молил Бога и Божию Матерь о даровании ему чуда-увидеть красоту Божия Мира и своих родителей. Один раз ему во сне явилась Пресвятая Богородица сказав, чтобы он пошел к этому источнику и умыл глаза этой целительной водой. Произошло чудо, крестьянин прозрел.

Опулевский источник в течении всего времени своего существования прославился своей святой водой, которая помогает при различных глазных заболеваниях. Сообщается также, что недавно у источника был зафиксирован случай исцеления от рака.