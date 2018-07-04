В кафедральном соборе Черкасс наблюдается чудесное обновление изображения Христа
23:15, 04 июля 2018Православие
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На фреске обновились лики святых и рука Христа / cherkasy-orthodox.com.ua
В кафедральном соборе Черкасс наблюдается чудесное обновление изображения Христа.
Как сообщает пресс-служба Черкасской епархии УПЦ, 1 июня во время всенощного бдения накануне воскресного дня алтарная роспись, изображающая воскрешение праведного Лазаря, правой стены главного Алтаря кафедрального собора начала обновляться.
"Обратите внимание на благословляющую руку Христа - линию, которая проходит по красной одежде Спасителя в области руки. Также все без исключения лики на фреске тоже обновились, особенно лик Христа и Лазаря", говорится в сообщении.
На сайте єпархии также отмечается, что это уже не первое обновление храмовой росписи собора.
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