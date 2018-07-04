Для подопечных Кафедрального собора УПЦ с инвалидностью организовали паломническую поездку по святыням Западной Украины

В период с 28 по 30 июня социальный отдел Воскресенского Кафедрального собора УПЦ организовал паломническую поездку для людей с ограниченными возможностями по храмам и монастырям Волыни и города Львова.

Паломническая поездка для подшефных с инвалидностью осуществилась благодаря поддержке православных меценатов, сообщается на сайте Кафедрального собора.

Первая остановка группы была в Свято-Троицком Корецком ставропигиальном женском монастыре (г.Корец, Ровенская обл.). Паломники помолились в главном храме обители, подали поминальные записки. Киевлян гостеприимно приняли, накормили и бесплатно разместили в номерах монастырской гостиницы.

Следующим утром паломники выехали к источнику святой Анны (с.Онишковцы, Ровенская обл.), который находится на территории скита Святой Праведной Анны Свято-Николаевского женского монастыря. Все желающие окунулись в источнике и помолились в храме.

Во Львове для паломников с инвалидностью была проведена пешая экскурсия по центру города. В первую очередь группа православных христиан посетила Свято-Георгиевский кафедральный собор – главный православный храм канонической Украинской Православной Церкви во Львове.

Напомним, что Кафедральный собор УПЦ на протяжении многих лет опекает 27 семей людей с инвалидностью. Кроме материальной помощи уделяется внимание просветительской деятельности среди людей с ограниченными возможностями. В общине появилась традиция организовывать паломнические поездки по Киевской области и Украине для людей, лишенных мобильности и движения.