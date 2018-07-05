К 1030-летию Крещения Руси в Кривом Роге появится памятник князю Владимиру

По случаю 1030-летия Крещения Руси в Кривом Роге планируется установить памятник святому князю Владимиру. Во вторник, 3 июля, в исполкоме Саксаганского районного совета состоялось заседание организационного комитета по вопросам подготовки и установки монумента.

В заседании приняли участие клирики Криворожской епархии протоиерей Антоний Бондарь и протоиерей Евгений Клесов, сообщается на сайте епархии.

Участники заседания прослушали отчет о выполнении подготовительных работ, рассмотрели эскиз памятника святому Крестителю Киевской Руси, а также обсудили планы по подготовке праздничных мероприятий.

Кроме того, на повестку дня был вынесен вопрос о выборе названия площади, где будет установлен монумент князю Владимиру. Все желающие могут ознакомиться с вариантами названия и принять участие в голосовании за лучший вариант на официальном сайте Саксаганского районного совета.