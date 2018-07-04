Вышел фильм о Свято-Климентовском Инкерманском пещерном монастыре в Крыму
20:20, 04 июля 2018Православие
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Вышел фильм о Свято-Климентовском Инкерманском пещерном монастыре / monasterium.ru
Вышел в свет фильм о Свято-Климентовском Инкерманском пещерном мужском монастыре Симферопольской и Крымской епархии.
Творческий коллектив студии информационного агентства «Дорога к храму» больше года трудился над созданием ленты, сообщает "Монастырский вестник".
Накануне главный редактор Елена Мироненко, выразив признательность в содействии создания фильма, любезно предоставила завершенный киноматериал.
Наместник Свято-Климентовской обители, благочинный монастырей Крыма архимандрит Каллиник (Чернышев) с братией выразили благодарность режиссеру и всему творческому коллективу кемеровской студии.
Данный фильм в 2-х частях можно посмотреть по следующим ссылкам: 1 часть и 2 часть.
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