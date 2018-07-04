Вышел фильм о Свято-Климентовском Инкерманском пещерном монастыре в Крыму

Вышел в свет фильм о Свято-Климентовском Инкерманском пещерном мужском монастыре Симферопольской и Крымской епархии.

Творческий коллектив студии информационного агентства «Дорога к храму» больше года трудился над созданием ленты, сообщает "Монастырский вестник".

Накануне главный редактор Елена Мироненко, выразив признательность в содействии создания фильма, любезно предоставила завершенный киноматериал.

Наместник Свято-Климентовской обители, благочинный монастырей Крыма архимандрит Каллиник (Чернышев) с братией выразили благодарность режиссеру и всему творческому коллективу кемеровской студии.

Данный фильм в 2-х частях можно посмотреть по следующим ссылкам: 1 часть и 2 часть.