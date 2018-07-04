3 В Киеве состоится творческий вечер, посвященный памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира

Творческий вечер, посвященный памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана), состоится в большом зале столичного Дома ученых 8 июля, в день святых Петра и Февронии.

Мероприятие также приурочено к 1030-летию Крещения Руси, сообщает "Фома в Украине".

На вечере прозвучат современные духовные стихи и песни как в акустическом варианте, так и с музыкальными аранжировками, а также песни на слова Блаженнейшего Владимира. Выступающие поделятся воспоминаниями о почившем Предстоятеле, в 2007 году благословившего проведение фестиваля «Благодатное Небо».

В рамках мероприятия зрители смогут познакомиться с новыми книгами и песенными дисками лауреатов и организаторов фестиваля.

Начало концерта в 18.00. Вход свободный.

Организатор концерта - студия «ДелоБЛАГО».

Напомним, 5 июля исполнилось 4 года со дня кончины Блаженнейшего Митрополит Владимира.