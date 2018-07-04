Сербский Патриарх в 100-летнюю годовщину расстрела царской семьи возглавит богослужение в Белграде

Патриарх Сербский Ириней в 100-летнюю годовщину расстрела царской семьи Романовых возглавит торжественное богослужение и крестный ход в центре Белграда.

Об этом сообщает российское информагенство.

"В рамках мероприятий к 100-летию убиения святых Царственных страстотерпцев в Белграде состоится богослужение в храме Пресвятой Троицы и крестный ход в центре сербской столицы с участием Предстоятеля Сербской Православной Церкви Святейшего Патриарха Иринея", - сказали организаторы памятных мероприятий.

Он уточнил, что крестный ход от Троицкого храма к памятнику царю Николаю в центре Белграда начнется в 11.00 после окончания архиерейской литургии. Соответствующее объявление было сделано в прошлое воскресенье во всех православных храмах Белграда.

В плане мероприятий также возложение венков к памятнику царю Николаю с участием сербских политиков, священнослужителей, общественных деятелей.