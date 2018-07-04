В сети опубликовали уникальную рукописную карту Валаамского монастыря 1903 года

Подробная рукописная карта острова Валаам от 1903 года опубликована на сайте Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.

Как сообщает "Фома", история этой карты, как зачастую бывает с уникальными раритетами, довольно необычна. Нарисована она была в начале ХХ века. В 1946 году ее нашли на подоконнике пустого Спасо-Преображенского храма, сообщает сайт обители.

После обнаружения уникальной карты ее продали неизвестным покупателям, лишь спустя время она была выкуплена благотворителями за 2 тысячи долларов и возвращена в монастырь. В 2003 году, спустя век после создания, карту передала игумену Валаамского монастыря епископу Троицкому Панкратию искусствовед Людмила Степанова.

Кто является автором этого раритета до сих пор неизвестно, хотя в обители не сомневаются, что это был кто-то из насельников – либо монах, либо послушник или трудник.

Карта, полностью прорисованная вручную, с мельчайшими деталями, объемно и разносторонне «описывает» повседневное бытие Валаама с подробностями, которые не могли быть известны обычному паломнику.

Отмечается, что автор карты зафиксировал на ней тот период, когда Валаамский монастырь достиг своего наивысшего расцвета в преддверии испытаний ХХ века.

В частности, на карте можно найти как известные, так и неизвестные или несуществующие сегодня объекты – скиты, скудельную (гончарное производство), рыбный садок, чухонское поле с чухонской (финской) гостиницей и многое другое.

При этом, как замечают в обители, хоть карта и прорисована с отсутствием живописного мастерства у ее автора, однако это компенсируется его искренностью и работой «от чистого сердца».