Разрушенный собор, в котором служил святой Иоанн Кронштадтский, хотят восстановить

В Кронштадте восстановят исторический собор Андрея Первозванного, в котором служил святой праведный Иоанн Кронштадтский.

По словам зам. главы администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олега Кадомцева, «восстановление собора Андрея Первозванного в Кронштадте начнется с проведения археологических изысканий», сообщает "Фома" со ссылкой на сайт администрации Санкт-Петербурга.

"Несколько недель назад, в ходе проведения ремонтных работ в этом сквере, строителями под землей были найдены фрагменты фундамента Андреевского Собора. В ближайшее время администрация района инициирует историко-археологические изыскания, чтобы определить, какая часть храма сохранилась под землей до наших дней, и установить границы разрушенного в прошлом веке памятника культурного наследия", - сказал Олег Кадомцев.

Он отметил, что верующими Петербурга и Кронштадта создан благотворительный фонд для восстановления собора, а инициативу по возрождению святыни поддержал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Андреевский собор Кронштадта заложил еще император Петр I в 1717 году. С 1855 по 1908 годы в нем служил святой праведный Иоанн Кронштадтский.

В 1932 году храм разрушили, поставив на его месте памятник Ленину. Сейчас на месте храма стоит памятный знак.