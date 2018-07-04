В Эстонии православные отметили 15-летие обретения мощей священномученика Сергия Ракверского

В день 15-летия обретения мощей священномученика Сергия, пресвитера Ракверского, 2 июля, по благословению митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения епископ Лазарь и епископ Сергий совершили Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы эстонского города Раквере.

По окончании Божественной литургии перед мощами священномученика Сергия Ракверского был совершен молебен, сообщается на официальном сайте Эстонской Православной Церкви.

***Священномученик Сергий Флоринский был приговорен к расстрелу 30 декабря 1918 года за контрреволюционную деятельность согласно декрету № 11 от 10 декабря 1918 года, в котором говорилось, что «попы всех вероисповеданий как распространители лжеучений объявляются контрреволюционерами, а значит врагами рабочего народа». Приказ был приведен в исполнение в лесу Палермо на окраине Везенберга (Раквере). В настоящее время на месте мученической кончины священника установлен памятный знак.

2 июля 2003 года по благословению и под руководством митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия были произведены раскопки на месте захоронения священномученика Сергия на центральном кладбище города Раквере.

При пении величания святому обретенные мощи перевезли в храм Рождества Пресвятой Богородицы г. Раквере и установили на горнем месте в алтаре. Затем перед новообретенными мощами священномученика Сергия был совершен молебен. Во всем храме стояло благоухание, подобное запаху мира.