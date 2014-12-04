Предстоятель УПЦ посещает Черновицко-Буковинскую епархию

3 декабря, в канун праздника Введения в храм Пресвятой Богородицы, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Всенощное бдение в Свято-Духовском кафедральном соборе города Черновцы.

Его Блаженству сослужили архиепископ Черновицкий и Буковинский Мелетий, викарий Киевской Митрополии епископ Ирпенский Климент и викарий Черновицко-Буковинской епархии епископ Хотинский Евсевий.

Обращаясь к многотысячной буковинской пастве, Предстоятель поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал помощи и заступничества Пресвятой Богородицы всем, кто с верой обращается к Ней.

Сегодня, в день праздника, Блаженнейший Онуфрий совершит Божественную Литургию в Свято-Введенском монастыре города Черновцы.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви