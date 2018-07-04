В Новодевичьем монастыре прошел круглый стол, посвященный подвигу монашеского послушания в современных обителях

В понедельник, 2 июля, в Воскресенском Новодевичьем женском монастыре Санкт-Петербурга начал работу круглый стол «Добродетель послушания в современных монастырях: практические аспекты».

Вниманию участников круглого стола были предложены доклады секции «Послушание - дыхание монаха», сообщает "Монастырский вестник".

В ходе второй секции круглого стола «Что такое жизнь в послушании» участники заслушали выступления, посвященные примерам житий святых и подвижников благочестия XX века, а также личному общения с духовно опытными наставниками.

По окончании заседаний для участников круглого стола была организована поездка в Кронштадт и посещение мемориальной квартиры святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Во вторник, 3 июля, состоялась третья секция «Созидание жизни братства в духе послушания». Работу круглого стола завершит дискуссия «Подвиг послушания в современном монастыре: препятствия, трудности и помощь в их преодолении».