Церковь работает с людьми, а люди меняют жизнь - спикер РПЦ

Церковь некорректно рассматривать лишь только как один из общественных институтов. Такую мысль высказал Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда, выступая в Екатеринбурге. Об этом сообщает СИНФО МП.

«Важно понимать, что такое Церковь. У Церкви нет функции собирать деньги, заниматься благотворительностью ‑ в качестве основной, хотя Церковь все это и делает», — заявил В.Легойда.

«Церковь работает с людьми, а люди меняют жизнь», — добавил он.

Председатель Синодального информационного отдела подчеркнул, что верующие люди активно участвуют в различных нецерковных благотворительных акциях и проектах, и потому неправильно сводить всю деятельность Церкви в этом направлении к непосредственно церковным проектам.

«Каждый верующий человек, который принял участие в какой-либо благотворительной акции – это и есть часть служения Церкви», — заключил председатель Синодального информационного отдела.

В.Легойда также презентовал новую книгу Патриарха Кирилла "Свобода и ответственность".



