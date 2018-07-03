В Запорожье состоится песенный фестиваль, приуроченный к православному Дню семьи

В Запорожье состоится традиционный ежегодный фестиваль "Пісня моєї родини", приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии Муромских - покровителей семейного счастья.

Мероприятие, в котором должны принять участие все благочиния Запорожской епархии, пройдет 15 июля в Центральном парке культуры и отдыха "Дубовая роща", сообщает пресс-служба епархии.

В нем будут принимать участие творческие коллективы Запорожья и области. В рамках программы, подготовленной Епархиальным отделом по делам семьи, намечены следующие мероприятия: мастер-класс «Семейные игры», сказочная викторина, фотоателье, конкурсы (караоке, рисунок на асфальте, мыльные пузыри, «Собери рюкзак в путешествие»). Участники конкурсов получат призы, а всех гостей ожидает традиционное угощение.

Фестиваль "Пісня моєї родини" состоится по адресу: Запорожье, ул. Глиссерная, 22. Начало в 17:00 на центральной сцене парка.