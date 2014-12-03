В Чернигове состоялась конференция «Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей»

28-29 ноября в Чернигове состоялась международная научная конференция «Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей», посвященная 1000-летию древнерусского монашества на Афоне и 220-летию преставления преп. Паисия Величковского, – сообщает портал «Русский Афон».

Инициатором проведения конференции выступил Международный институт афонского наследия в Украине совместно с Черниговским национальным педагогическим университетом им. Т.Г. Шевченко и Афонским информационным порталом «Afonit.Info»

Открытие форума состоялось 28 ноября – в день преставления преп. Паисия Величковского (+28 ноября 1794 г.). Таким образом, организаторы и участники мероприятия почтили память выдающего афонского подвижника, церковно-культурного деятеля и писателя, оставившего неизгладимый след в духовности и культуре народов Православного Востока.

Приветствие к участникам от имени Почетного Председателя Международного общества «Друзья Афона», Его Королевского Высочества Принца Уэльского Чарльза, и от имени Президента Международного общества «Друзья Афона», Его Высокопреосвященства Митрополита Каллиста (Уэра) Диоклейского зачитал доктор философии Николас Феннелл.

Перед участниками конференции выступили Блаженнейший Христофор, почетный митрополит Чешских земель и Словакии и председатель Синодального отдела УПЦ архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука.

В конференции приняло участие около 80 ученых из разных стран мира. В частности, свои доклады на научном форуме представили ученые из Украины, Греции, России, Великобритании, Франции, США, Германии, Польши, Румынии, Молдовы и других стран. Кроме того, благодаря организованной заочной форме участия на конференции, более 30 участников тоже смогли представить свои стендовые доклады. С полной программой форума, перечнем участников и докладов можно ознакомиться здесь.

Работа конференции была распределена на восемь секций: Афонские традиции в культуре и искусстве; Афон за пределами Афона: связь Святой Горы с православной ойкуменой; Афон в жизни и истории монашества; Влияние Афона на письменность и литературный процесс; Жизнь и творчество прп. Паисия Величковского; Афон в истории Украины; Афон в богословии и философии; Традиции паломничества на Афон.

На пленарном заседании состоялась презентация последних издательских проектов Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря, посвященных 1000-летию древнерусского монашества на Святой Горе Афон. Презентацию провел заведующий архивом, библиотекой и музеем Свято-Пантелеимоновой обители отец Ермолай (Чехия). В частности, он представил присутствующим изданные монастырем книги: «Каталог славяно-русских рукописей», хранящихся в архиве и библиотеке Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря; «Афонский период жизни архиепископа Василия (Кривошеина) в документах»; «Духовное наследие афонского старца Иеронима (Соломенцова)».

На форуме были впервые представлены неизвестные доселе письма прп. Паисия Величковского к Кошевому атаману войска Запорожского Петру Калнышевскому, обнаруженные в украинских архивах специалистами Международного института афонского наследия в Украине, информацию о малоизвестном афонском казачьем ските «Черный Выр», о попытках воссоздания нового Русика при Зографском монастыре в XVIII в., ценные сведения об утерянных архивах Афонского Свято-Ильинского скита.

По словам организаторов, конференция была организована для обмена опытом, системного и разностороннего обсуждения, изучения и популяризации наследия, истории и роли влияния Афона на развитие духовности, культуры, философии, искусства и литературы народов Центрально-Восточной Европы, значения Афона и его наследия в межкультурном и внутрирелигиозном диалоге в данном регионе, а также взаимоотношений и вклада народов Православного Востока в общую сокровищницу Афона.

Проведение конференции в Чернигове выбрано не случайно, ведь именно с Черниговщины был родом первоначальник древнерусского монашества преп. Антоний Печерский, принесший его 1000 лет назад со Святой Горы Афон в земли Киевской Руси. Именно в Чернигове им были обустроены по афонскому уставу Болдиногорский Богородичный печерский монастырь (Антониевы пещеры) и Елецкий Свято-Успенский монастырь. Многие столетия древние обители Чернигова служили своеобразным духовным центром и связующим звеном между Святой Горой Афон и Киевской Русью, содействуя распространению православного монашества, афонского наследия и духовного просвещения по всей Руси. С Черниговщиной тесно связано и начало подвижнического пути преп. Паисия Величковского. Кроме того, в ХХ веке с Черниговом было связано служение другого видного подвижника – преп. Лаврентия Черниговского, духовное становление которого тоже происходило под влиянием посещения Святой Горы Афон.

Мероприятие прошло в помещении Черниговского национального педагогического университета им. Т.Г. Шевченко. По результатам работы планируется издание научного сборника материалов конференции.