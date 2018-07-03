Митрополит Антоний рассказал, как правильно относиться к земным заботам

Что является сорняком? Сорняки – это житейские заботы, которые часто заглушают наше сердце, наше рвение к Богу.

Они стремительно распространяются и незаметно вытесняют все здоровое и доброе в человеке. Вроде, что такого в том, что мы заботимся о бытовых и житейских вещах, о приумножении благ. Действительно, в разумных пределах это правильно и полезно.

Вот только рамки, пределы и меру трудно порой человеку определить. Его засасывают житейские проблемы, они растут в геометрической прогрессии, не оставляя сил на самое важное в нашей жизни – на Бога.

Важно помнить, что христианство не против заботы о материальном благополучии людей.

Евангелие говорит о том, что заботы о земной жизни не должны стать ее смыслом, иначе Слово Божие заглушается житейскими попечениями.

Нужно это вовремя отследить и перестроиться.

Следует как можно чаще себе говорить, что мы живем для вечности, а земные заботы, какими бы важными они ни были для нас, для нашей семьи, преходящи по сравнению с тем, что уготовано для нас Самим Богом.

Уготовано же нам вечное спасение.

В ином случае мы задохнемся без божественного присутствия в нашей жизни. Бесконечные заботы и проблемы перекроют кислород для спасительных энергий, очерствят душу, сделают ее неспособной к покаянию.

А покаяние – это путь к свободе, к Богу.

Проносится время. Одни заботы сменяются другими, исчезают проблемы, которые когда-то беспокоили нас, забываются боль и сложные ситуации. Все проходит, а Слово Божие живо и остается навеки. И если мы не вокруг Христа выстроили свою жизнь, если не проложили свой путь в направлении жизни вечной, то в результате, в конце жизненного пути, мы окажемся как старуха у разбитого корыта из известной сказки, которая не могла унять своих житейских желаний.

Постараемся быть доброй землей, будем очищать свою душу от сорняков – житейских забот, чтобы духовные зерна, всеваемые Господом, нашли в нашем сердце плодородную почву и дали изобильный урожай, которого хватит на жизнь вечную.

Митрополит Антоний - для "Аргументы и факты"