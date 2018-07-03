Предстоятель Александрийской Православной Церкви заверил, что постоянно молится о мире в Украине

Александрийский Патриарх Феодор постоянно молится о мире в Украине.

Об этом Предстоятель Александрийской Православной Церкви, который в свое время бывал на Донбассе, заявил в беседе с митрополитом Лукой во время торжеств в греческой Верии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт епархии.

В частности, Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II сказал, что для него кровопролития на Донбассе - личная боль, которая побуждает к молитве о мире в Украине. И добавил, что постоянно молится за Украину и во время Богослужений, и келейно, и призывает к молитвам о мире свою паству.

Глава Александрийской Православной Церкви также вспомнил, как учился в Одессе и вместе с митрополитом Сергием бывал в Донецке, хорошо помнит «красоту города и доброту жителей, простых тружеников».