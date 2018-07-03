В Киево-Печерской лавре в августе откроется выставка-ярмарка «Медовый спас»

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре 11 августа состоится открытие православной выставки-ярмарки «Медовый спас».

Постоянным посетителям лаврских выставок и гостям обители будут предложены иконы и богослужебное утварь, книги, продукты пчеловодства и мед нового сбора, лечебные травяные чаи и прочее, сообщается на сайте обители.

Также можно заказать поминовение за здравие и за упокой в обителях-участниках мероприятия.

Выставка будет открыта с 9.00 до 19.00 до 19 августа. Дислокация - крытый переход к Ближним пещерам и дорога, которая ведет к Дальним пещерам (территория Нижней лавры).