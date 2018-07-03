В Киево-Печерской лавре в августе откроется выставка-ярмарка «Медовый спас»
11:38, 03 июля 2018Православие
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Выставка "Медовый спас" / MoeMisto.ua
В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре 11 августа состоится открытие православной выставки-ярмарки «Медовый спас».
Постоянным посетителям лаврских выставок и гостям обители будут предложены иконы и богослужебное утварь, книги, продукты пчеловодства и мед нового сбора, лечебные травяные чаи и прочее, сообщается на сайте обители.
Также можно заказать поминовение за здравие и за упокой в обителях-участниках мероприятия.
Выставка будет открыта с 9.00 до 19.00 до 19 августа. Дислокация - крытый переход к Ближним пещерам и дорога, которая ведет к Дальним пещерам (территория Нижней лавры).
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