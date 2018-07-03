Под Одессой освятят главный храм в скиту Успенского мужского монастыря

07:43, 03 июля 2018
Православие
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Храм в честь Покрова Божией Матери - новая духовная святыня Межлиманья / eparhiya.od.ua

В воскресенье, 8 июля, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершит освящение главного храма в честь Покрова Божией Матери Свято-Покровского скита Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, расположенного в с. Мариновка Беляевского района Одесской области. 

К этому знаменательному дню в скит со Святой горы Афон будет доставлена икона Божией Материи «Всецарица», которая освящена на оригинале в монастыре Ватопед, сообщает сайт "Православная Одесса".

Храм в честь Покрова Божией Матери - новая духовная святыня Межлиманья - был создан по благословению Владыки его щедрым материальным попечением при активной поддержке духовенства и верующих Одесской митрополии. 

Напомним, что при Свято-Покровском скиту по благословению митрополита Агафангела созидается Первый в Украине православный хоспис "Покров", в котором тяжелобольные люди будут получать повседневное духовное попечение и квалифицированную медицинскую помощь.

Для всех желающих принять участие в торжественном освящении Свято-Покровского храма от храмов Одессы будут организованы автобусы.

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