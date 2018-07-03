На Волыни на фестивале 16-21 июля молодежи расскажут о православии

В течение 16-21 июля на Волыни состоится традиционный православный молодежный форум – фестиваль «Фавор».

Его организатором выступают молодежный и просветительский отделы Волынской епархии УПЦ.

Темой нынешнего фестиваля станет вопрос «Почему Православие?». Молодежный праздник, по традиции, будут принимать на территории села Карасин Маневицкого района, около озера Тросне.

В программе – интересные дискуссии, спорт, тренинги, мастер-классы, тематические православные лекции. На регистрацию приглашают молодежь в возрасте от 15 до 35 лет.