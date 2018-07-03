На Волыни на фестивале 16-21 июля молодежи расскажут о православии
06:44, 03 июля 2018Православие
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В этом году фестиваль продлится с 16 по 21 июля / pravda.lutsk.ua
В течение 16-21 июля на Волыни состоится традиционный православный молодежный форум – фестиваль «Фавор».
Его организатором выступают молодежный и просветительский отделы Волынской епархии УПЦ.
Темой нынешнего фестиваля станет вопрос «Почему Православие?». Молодежный праздник, по традиции, будут принимать на территории села Карасин Маневицкого района, около озера Тросне.
В программе – интересные дискуссии, спорт, тренинги, мастер-классы, тематические православные лекции. На регистрацию приглашают молодежь в возрасте от 15 до 35 лет.
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