Митрополит Корейский Амвросий заявил о том, что Константинопольский Патриарх не будет создавать в Украине "еще один раскол"

Константинопольский Патриарх Варфоломей желает помочь в решении проблемы раскола, а не создать еще один раскол.

Об этом заявил представитель Константинопольского Патриархата, митрополит Корейский Амвросий, член Священного Синода Вселенской Церкви во время празднования дня памяти апостолов Петра и Павла в Верии (Греция) - традиционных торжеств Верийской митрополии Элладской Православной Церкви, сообщает официальный сайт Запорожской епархии УПЦ.

"Константинопольский Патриарх однозначно желает помочь в решении проблемы раскола, а не создать еще один раскол. Работа над врачеванием разделения продолжается, но насколько долго она будет идти - известно одному Богу", - цитирует сайт митрополита Амвросия.

Также митрополит Амвросий заверил, что "Патриарх Варфоломей любит народ Украины, переживает и молится за установление мира в стране".

Вместе с тем сообщается о том, что "осознавая ответственность за церковное единство, Его Всесвятейшество желает, не вмешиваясь во внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви и в политическую ситуацию, помочь в решении очень сложного вопроса – существования схизмы в Украине, который может быть урегулирован только каноническим путем".

"Вопрос настолько сложен, что пока никто не знает, как его разрешить", - заключается в сообщении.

Также представитель Вселенского Патриархата подчеркнул, что "Патриарх Варфоломей старается приложить свои усилия к установлению мира в Украине, способствовать примирению православных и объединению всех для созидания на благо Православной Церкви. Он искренне верит, что в этот сложный период ключом для решения данного кризиса является единство".

"Решения пока еще нет. Для этого необходимо время и наши усиленные молитвы о вразумлении всех нас и тех, кто наделен большими полномочиями, ради достижения положительного результата на благо всей Церкви", – отметил владыка Амвросий.