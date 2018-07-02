Александрийский Патриарх Феодор II заявил, что современные политики вредят Церкви

Современные политики чаще наносят вред Православной Церкви, чем ей помогают.

Об этом сказал Александрийский Патриарх Феодор II, комментируя "украинский вопрос" (предоставление Томоса - ред.) во время празднования дня памяти апостолов Петра и Павла в Верии (Греция) - традиционных торжеств Верийской митрополии Элладской Православной Церкви, сообщает официальный сайт Запорожской епархии УПЦ.

"Им, да и нам, нужно помнить, что «даже волос не может упасть с нашей головы без воли Божией» (см. Мф. 10:29), поэтому не всегда то, что им хочется, будет угодно Богу, который все делает для нашего вечного спасения, а не для сиюминутных прихотей", - сказал Патриарх Феодор.

Патриарх Феодор подчеркнул, что "вопросы автокефалии должны решаться путем братского обсуждения, поскольку лишь только общая поддержка может способствовать их решению".

"Будем молить Бога, делающего все нам во благо, чтобы Он вразумил всех для решения этих проблем», – пожелал Предстоятель Александрийской Православной Церкви.