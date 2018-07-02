В РПЦ считают, что россиянам должны понятно объяснить причины повышения пенсионного возраста

Резонанс, который вызвала в России инициатива о повышении пенсионного возраста, объясняется в том числе и тем, что общественное мнение не было подготовлено к тому, чтобы принять подобную перемену.

Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Владимир Легойда в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера».

«Уважение к человеческому достоинству обязывает объяснять людям, что происходит, и это объяснение должно быть убедительным. Надеюсь, что это произойдет. А решение будет приниматься с учетом той дискуссии, которая сейчас ведется», - сказал Владимир Легойда.

В то же время он отметил, что "окончательное решение пока не принято".

«Есть инициатива, которая будет рассматриваться соответствующими органами власти, эта тема обсуждается. Я думаю, что реакция общества, которая сегодня наблюдается, повлияет на конечное решение», - заявил Владиимр Легойда.