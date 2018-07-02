В Кропивницком сотни верующих прошли крестным ходом вокруг города в День основания крепости святой праведной Елисаветы

Сотни верующих вместе со священнослужителями приняли участие в крестном ходе в Кропивницком в День основания крепости святой праведной Елисаветы 1 июля.

Верующие пронесли крестным ходом иконы и святыни с частицами мощей святых угодников Божиих из нескольких городских храмов, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

Проехав по кольцевой дороге вокруг областного центра и осуществив остановки у поклонных крестов для богослужения, православные верующие помолились на молебне возле памятного креста на месте первого Свято-Троицкого храма, который располагался на территории крепости св. Елисаветы. А конечной остановкой молящихся стал Свято-Елисаветинский мужской монастырь.

Напомним, что именно 1 июля 1754 года, в день празднования иконы Пресвятой Богородицы «Боголюбская», после торжественного молебна началось строительство крепости в честь святой праведной Елисаветы - матери Иоанна Крестителя, которая с течением времени превратилась в город Елисаветград, ныне носящий название Кропивницкий.