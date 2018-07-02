На Харьковщине освятили храм УПЦ в честь святителя Луки Крымского
16:05, 02 июля 2018Православие
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Храм в честь святителя Луки Крымского / eparchia.kharkov.ua
Митрополит Онуфрий 1 июня совершил чин великого освящения храма и первую Божественную литургию в новоосвященном храме в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) при районной Красноградской больнице в городе Красноград.
За богослужением присутствовали глава Харьковского областного совета Сергей Чернов, руководство города и района, сообщает пресс-служба Харьковской епархии УПЦ.
За богослужением была вознесена молитву о мире в Украине.
Митрополит Онуфрий преподнес в дар новоосвященному храму икону святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
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