На Харьковщине освятили храм УПЦ в честь святителя Луки Крымского

Митрополит Онуфрий 1 июня совершил чин великого освящения храма и первую Божественную литургию в новоосвященном храме в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) при районной Красноградской больнице в городе Красноград.

За богослужением присутствовали глава Харьковского областного совета Сергей Чернов, руководство города и района, сообщает пресс-служба Харьковской епархии УПЦ.

За богослужением была вознесена молитву о мире в Украине.

Митрополит Онуфрий преподнес в дар новоосвященному храму икону святителя Луки (Войно-Ясенецкого).