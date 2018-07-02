Глава ОБСЕ рассмотрит информацию о нарушении прав верующих УПЦ

Глава ОБСЕ Томас Гермингер принял к рассмотрению информацию НПО "Общественная правозащита" о нарушениях прав верующих УПЦ, а также направил материалы директору офиса Бюро Демократического Института и прав человека (ODIHR), специальному представителю ОБСЕ по свободе медиа и главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине для поиска путей решения конфликтов.

Такая информация в частности поступила в письме Генерального Секретаря ОБСЕ Томаса Гермингера О. Денисова, сообщается на сайте НПО "Общественная правозащита".

Внимание Генерального секретаря ОБСЕ к проблемам защиты прав верующих УПЦ позволяет рассчитывать на оживление диалога по этому направлению.