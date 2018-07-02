Глава ОБСЕ рассмотрит информацию о нарушении прав верующих УПЦ
15:30, 02 июля 2018Православие
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Глава ОБСЕ Томас Гермингер / news.church.ua
Глава ОБСЕ Томас Гермингер принял к рассмотрению информацию НПО "Общественная правозащита" о нарушениях прав верующих УПЦ, а также направил материалы директору офиса Бюро Демократического Института и прав человека (ODIHR), специальному представителю ОБСЕ по свободе медиа и главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине для поиска путей решения конфликтов.
Такая информация в частности поступила в письме Генерального Секретаря ОБСЕ Томаса Гермингера О. Денисова, сообщается на сайте НПО "Общественная правозащита".
Внимание Генерального секретаря ОБСЕ к проблемам защиты прав верующих УПЦ позволяет рассчитывать на оживление диалога по этому направлению.
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