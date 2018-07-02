В Северодонецке священник УПЦ отпел погибшего украинского воина
13:42, 02 июля 2018Православие
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В Северодонецке священник УПЦ отпел героически погибшего украинского воина / news.church.ua
В Северодонецке 1 июля простились с бойцом-добровольцем, жителем города Валерием Шишаком.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт епархии.
Чин отпевания совершил протоиерей Михаил Пятницкий.
58-летний Валерий Шишак погиб, спасая раненого бойца. В своем подразделении он был старшим, записался добровольцем, также принимал участие в боевых действиях в Афганистане.
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