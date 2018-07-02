В Северодонецке священник УПЦ отпел погибшего украинского бойца-добровольца

В Северодонецке 1 июля простились с бойцом-добровольцем, жителем города Валерием Шишаком.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт епархии.

Чин отпевания совершил протоиерей Михаил Пятницкий.

58-летний Валерий Шишак героически погиб от пуль врага-снайпера, спасая раненого бойца. В своем подразделении он был старшим, записался добровольцем, также принимал участие в боевых действиях в Афганистане.