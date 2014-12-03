В храмах Кременчуга верующие УПЦ массово собирают помощь для военнослужащих в зоне АТО

В храмах Кременчуга (Полтавская обл.) прихожане православных храмов Украинской Православной Церкви массово собирают помощь для военнослужащих на Востоке Украины. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил глава военного отдела Кременчугской епархии протоиерей Константин Маслов.

«Православные и священнослужители вносят посильный вклад в помощь солдатам как деньгами так и необходимыми продуктами. По благословению епископа Кременчугского и Лубенского Николая военным отделом на днях снова была передана необходимая помощь кременчугским солдатам 107 реактивно-артиллерийского полка», - сказал отец Константин.

Он отметил, что в этот раз было собрано и переданы средства бытовой химии, личной гигиены, продукты долгого хранения (тушенка, сгущенка, чай), теплые вещи и другое.

«Как известно, не меньшей ценностью для солдат есть духовная и моральная поддержка. С пожеланиями мира и скорого возвращения домой прихожанки написали письма солдатам», - сказал протоиерей.

Он отмечает, что трогательные письма и рисунки с искренними пожеланиями вернуться живыми и здоровыми домой солдатам пишут дети Кременчуга.

«Они пишут и русуют рисунки не только для своих родных, но и совсем незнакомых им солдат, которые несут службу на Востоке Украины. Это их небольшой, но весомый вклад. Эти письма получают также военнослужащие Кременчугского 107-го реактивно - артиллерийского полка.

В душевных посланиях дети пишут: «Брат! Возвращайся живым и здоровым! Тебя ждет Кременчуг! Пусть войны остаются в музеях», «Дорогой солдат! Я ученица 4-А класса желаю тебе и твоим друзьям, чтобы они видели тебя живым... Твои друзья ждут тебя с большой любовью!». «Дорогой солдат! Привет тебе из Кременчуга! Я хочу, чтобы ты вернулся живым! »…,- зачитал протоиерей К.Маслов.

Он отметил, что помощь для солдат будет собираться и в дальнейшем.