В Одессе православная молодежь провела велопробег, приуроченный ко дню памяти Петра и Февронии

В Одессе 1 июля состоялся молодежный велопробег, приуроченный ко Дню Петра и Февронии.

Более ста человек в составе двух колонн проехали по городским улицам, чтобы засвидетельствовать поддержку Церковью семейного спортивного досуга, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Колонны стартовали от храма в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» в поселке Котовского и храма в честь Спиридона Тримифунтского. Объединившись в центре города – возле Спасо-Преображенского собора – они двинулись на Ланжерон, где всех участников пробега ждал пикник на природе.

Молодежный велозаезд стал первым в рамках череды мероприятий, посвященных празднованию Дня святых благоверных князей Петра и Февронии, покровителей семьи и символов супружеской верности.