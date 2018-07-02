Православные отметили 30-летие канонизации святителя Феофана Затворника

Состоялись торжества по случаю 30-летия прославления святителя Феофана Затворника и перенесения его честных мощей.

Перед началом Божественной литургии епископ Скопинский и Шацкий Феодорит и настоятельница Успенского Вышенского женского монастыря игумения Вера (Ровчан) возложили цветы к памятнику святому Феофану, сообщает patriarchia.ru.

Затем совершилась литургия в Казанском храме обители.

Игумения Вера была удостоена Патриаршей юбилейной медали «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви». Владыка Феодорит также вручил настоятельнице обители юбилейную архиерейскую грамоту в ознаменовании 80-летия со дня мученической блаженной кончины небесного покровителя Скопинской епархии священномученика Игнатия, епископа Скопинского.

Архиерейскими грамотами были награждены игумен Пимен (Баханов) и другие клирики Вышенского монастыря.

Торжества завершились крестным ходом и освящением источника, расположенного возле Казанского собора.