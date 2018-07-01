Под Киевом верующие пройдут крестным ходом 50 км с иконой "Призри на смирение"

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия 13 июля состоится ежегодный крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Призри на смирение».

Шествие посвящается 25-летию явления нерукотворного образа Богородицы и 140-летию Киевского Введенского мужского монастыря, сообщает pravlife.org. .

Паломники пройдут 50 километров – от храма Архистратига Михаила с. Белогородка к Ризоположенскому мужскому монастырю с. Томашовка Киевской области.

От Введенского мужского монастыря (Киев, ул. Московская, 42) для участников будут предоставлены автобусы. Время отправления - 6:30 и 7:00. По окончании крестного хода обитель обеспечит доставку паломников в Киев.

Полная программа юбилейных торжеств включает:

13 июля, 8:00 – Божественная литургия в храме Архистратига Михаила с. Белогородка. Начало крестного хода. 23:00 – встреча процессии в Ризоположенском монастыре с. Томашовка;

14 июля, 17:00 – вечернее праздничное богослужение;

15 июля, 9:00 – Божественная литургия в честь престольного праздника Ризоположенского монастыря с. Томашовка;

18 июля, 9:00 – Божественная литургия в честь престольного праздника преподобномучениц великой княгини Елизаветы Фёдоровны и инокини Варвары.

Икона Божией Матери «Призри на смирение» написана в XIX веке с чудотворного образа 1420 года, явившегося на Каменном озере в Псковской области. В Введенский храм г. Киева передана в 1992 году схимонахиней Феодорой (Тоцкой), хранившей икону в течение 55 лет. В августе 1993 года лик Богородицы с Младенцем чудесным образом отпечатался на стекле киота, ученые признали изображение нерукотворным. В 1995 году официально прославлена Церковью как чудотворная.