На Волыни семинаристы работают вожатыми в православном детском лагере «Тропинка добра»

С благословения епископа Волынского и Луцкого Нафанаила, студенты Волынской духовной семинарии работают вожатыми в православном лагере «Тропинка добра», который в этом году празднует 10-летие.

Для них это большой опыт, который понадобится в будущем пастырском служении, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Лагерь находится в Свято-Троицком женском монастыре близ села Староселье Колковского благочиния. В советские времена здесь, посреди соснового леса, была расположена воинская часть. В 2008 году с благословения блаженной памяти митрополита Волынского и Луцкого Нифонта, здесь был основан летний православный детский лагерь.

Среди семинаристов, которые в эту смену проходят послушание вожатых, есть выпускники Волынской духовной школы.

«Я здесь тружусь уже четвертый год. Это очень нужно для будущего пастыря, потому что пастырь является учителем, а для любого учителя нужен опыт. А соответствующий опыт приобретается именно в таких детских лагерях, тем более, что в приходах сейчас действуют воскресные школы, и каждому священнику нужно как-то заинтересовывать и объединять вокруг Церкви детей и молодежь, ведь молодежь и дети – это будущее нашей Церкви», – отметил выпускник ВДС Андрей Броновицкий.

Как рассказал заместитель руководителя лагеря священник Павел Чамахуд, надлежащий уровень и условия летнего оздоровления в этом заведении признаны соответствующими государственными структурами.

«Что касается самого отдыха, то мы даем детям возможность проводить его активно, но в то же время добавляем и духовные элементы. Часто случается, что, кроме детей из церковных православных семей, к нам приезжают на отдых и не очень воцерковленные дети. Некоторые, к примеру, именно здесь впервые исповедались. Учитывая это, мы учим их молиться перед трапезой, читать утренние и вечерние молитвы... Большое внимание мы уделяем воспитанию таких добродетелей, как любовь к ближнему, самопожертвование, дружба, уважение родителей и старших, а также сверстников, рассказываем соответствующие истории», – рассказал он.

Отдых проходит в 4 смены с 18 июня по 10 августа. Каждая смена длится 12 дней. Первая является особенной: она посвящена теме и традициям украинского казачества.