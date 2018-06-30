На Сумщине священники УПЦ отпели погибшего 20-летнего военного

17:53, 30 июня 2018
Православие
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Руслан Баглык скончался 25 июня в больнице им. Мечникова в Днепре / portal-pravoslavie.sumy.ua

В последний путь воина провожали родные, друзья, односельчане, ветераны АТО и священнослужители, сообщает 30 июня Информационно-просветительский отдел УПЦ.

20-летний боец был ранен пулей снайпера 19 июня. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

В последний путь погибшего воина провожали родные, друзья, односельчане, ветераны АТО и священнослужители / portal-pravoslavie.sumy.ua

25 июня в больнице им. Мечникова Руслан умер.Чин погребения воина Руслана Баглыка (в таинстве Крещения – Романа) 27 июня совершили священнослужители Тростянецкого округа УПЦ по благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия.

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