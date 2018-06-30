В годовщину расстрела царской семьи православные пройдут ночным крестным ходом к урочищу Ганина Яма

В годовщину расстрела царской семьи в Екатеринбурге (Россия) в ночь с 16 на 17 июля состоится крестный ход.

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл отслужит литургию у храма-памятника на Крови, а затем возглавит ночной крестный ход до монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма, сообщает pravmir.ru.

"В эти же дни здесь состоится очередное заседание Священного синода РПЦ, что подчеркнет важность воспоминания событий расстрела царской семьи и начала гонений на Церковь в 1918 году", - рассказал глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.

Патриарх Кирилл с 14 по 17 июля совершит поездку в Екатеринбург, где возглавит заседание Священного Синода РПЦ. В ходе визита Патриарх Кирилл совершит богослужения в Екатеринбурге и посетит Алапаевск. Там состоится великое освящение храма святых Царственных страстотерпцев и лития в Алапаевской шахте, в которую после убийства были сброшены тела членов царской семьи.