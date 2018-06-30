В Измаиле состоится концерт в честь 1030-летия Крещения Киевской Руси
08:44, 30 июня 2018Православие
216 0
В праздничной программе примут участие церковные и светские творческие коллективы / eparhiya.od.ua
В Измаиле 1 июля состоится концерт, посвященный 1030-летию Крещения Киевской Руси.
В праздничной программе примут участие не только церковные, но и светские творческие коллективы, в том числе сводный хор Измаильского благочиния, хореографические коллективы Измаила, вокальные коллективы Одессы, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
Концерт состоится возле центрального фонтана (Свято-Покровского кафедрального собора). Начало в 17.00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter