В Измаиле состоится концерт в честь 1030-летия Крещения Киевской Руси

В Измаиле 1 июля состоится концерт, посвященный 1030-летию Крещения Киевской Руси. В праздничной программе примут участие не только церковные, но и светские творческие коллективы, в том числе сводный хор Измаильского благочиния, хореографические коллективы Измаила, вокальные коллективы Одессы, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ. Концерт состоится возле центрального фонтана (Свято-Покровского кафедрального собора). Начало в 17.00.

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