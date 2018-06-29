Хустская епархия УПЦ просит молитв о выздоровлении 78-летнего священника, которого избили неизвестные

В Хустской епархии молятся за выздоровление 78-летнего пастыря и просят молитв у всех верующих УПЦ.

Сейчас врачи называют состояние отца Ефрема удовлетворительным, сообщает официальный сайт УПЦ.

О жестоком избиении настоятеля Свято-Вознесенского храма села Чернотисов Виноградовского района протоиерея Ефрема Росохи стало известно 27 июня. Сейчас священник находится в больнице, куда его отвезли по завершении Литургии, которую он отслужил после ночного нападения.

«Прихожане, которые были на службе в тот день, не сразу поняли, что с ним что-то не так. В храме было темно, в конце он начал немного путаться в ходе богослужения, а после службы ему стало совсем плохо. Вот тогда и вызвали скорую», — рассказал секретарь Хустской епархии протоиерей Иоанн Розман.

Священника доставили в больницу, где ему диагностировали закрытую черепномозговую травму с ушибом головного мозга легкой степени, а также гематомы и переломы на лице.

Протоиерей Ефрем служит в этом селе более 30 лет. Он благоустроил храм, территорию вокруг него, а главное - все эти годы был поборником Православия.

«Отца Ефрема любят и уважают в селе. Он живет проповедью. Благодаря его авторитету, храм остается за православными по сей день. Особенно сложно было в 90-х годах, когда на Закарпатье повсеместно греко-католики отбирали наши церкви. Ему удалось не только сохранить, но и приумножить паству. На данный момент практически все село собирается под сенью храма, где он является настоятелем», — рассказал секретарь епархии.

«Те, кто так жестоко поступил с батюшкой, скорее всего, не знали этого человека и хотели легкой наживы, — продолжил отец Иоанн. — Священник живет один, в годах... Однако после того, как, скорее всего, от первого же удара, священник потерял сознание, воры, испугавшись, покинули его жилище практически ни с чем».

В полиции по данному факту открыли уголовное производство. Продолжается следствие.

«Мы искренне просим молитв за скорейшее выздоровление протоиерея Ефрема», — обратился к всему духовенству и верующим УПЦ представитель Хустской епархии.