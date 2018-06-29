Православные отпраздновали 26 лет со дня основания Запорожской епархии УПЦ

В день памяти Собора новомучеников и исповедников Запорожских, 26 июня, митрополит Лука и епископ Ефрем возглавили торжественное общеепархиальное богослужение в Покровском архиерейском соборе.

Православные отпраздновали 26 лет со дня основания епархии, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

«Юбилей – это всегда праздник. Однако, празднуя, мы не можем не ощущать горечи разделения и вражды, которые, увы, воцарились на нашей боголюбивой украинской земле. Мы не можем и не должны закрывать глаза на происходящие вокруг нас события. Мир продолжает лежать во зле, и мы видим, как по всему лицу Земли льётся христианская кровь», – сказал владыка Лука.

В этот день и миряне, и духовенство, поздравляя друг друга с праздником, желали оставаться едиными во Христе, чтобы православная община была объединением людей искренне ищущих Бога и относящихся с любовью и сочувствием друг к другу.

Торжества по случаю дня памяти Собора новомучеников и исповедников Запорожских и 26-летия со дня образования епархии, по словам Запорожского митрополита, являются той условной линией, дойдя до которой каждый должен остановиться, и оглянувшись на прошлое, постараться извлечь из него уроки.

«Мы все должны остановиться на своём пути и оглянуться в прошлое, чтобы вспомнить, чем жила в это сложное и тяжёлое время Церковь Христова, чтобы дать объективную оценку всему тому, что происходило на нашей земле, чтобы извлечь правильные уроки и потом строить планы на будущее», – сказал владыка.