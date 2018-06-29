В Киево-Печерской лавре священники УПЦ обменялись опытом реабилитации нарко- и алкозависимых

Конференция «Социальное служение Церкви в сфере преодоления алкоголизма» прошла в актовом зале Киево-Печерской лавры.

Как сообщает "Фома в Украине", для участия в столицу прибыли священники из разных уголков Украины и из-за рубежа. Прошлый подобный форум состоялся в 2012 году.

Конференцию приурочили к летнему дню памяти священномученика Владимира, митрополита Киевского, - 27 июня Церковь празднует обретение его мощей.

«Авторы 99% современных публикаций, касающихся священномученика Владимира (Богоявленского), отмечают разноплановость его трудов, но сознательно обходят это направление деятельности священномученика. Святой Владимир положил много трудов в организации приходских обществ трезвости и создании реабилитации не на основе борьбы с веществом, с алкоголизмом как таковым, а на утверждении трезвого образа жизни», - сказал протоиерей Виталий Бакула, глава Свято-Владимирского братства «Трезвение»*, организовавшего форум, и исследователь трудов священномученика.

В начале конференции председатель Синодального отдела УПЦ по делам молодежи архиепископ Иона зачитал приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«Продолжая труды святого Владимира, Церковь и поныне проявляет пастырскую заботу о зависимых людях. "Пастырь должен быть образцом такой трезвости, которая вполне и всецело заслуживала бы своего звания и при которой он мог бы не бояться возражений и недоверия со стороны пасомых. Это должно быть основным положением всей нашей Церкви", - именно такие слова священномученика Владимира стали фундаментом для продолжения его трудов по реабилитационной и профилактической работе, инициативу которого взяло на себя Свято-Владимирское братство "Трезвение"», - написал Предстоятель УПЦ.

По его словам, в основе методики помощи страждущим должна лежать христианская любовь. «Медицинская помощь совместно с воцерковлением, регулярным приобщением святых Христовых Тайн дает зависимому человеку возможность обрести радость полноценной жизни», - написал Митрополит Онуфрий.

Одной из целей конференции было обсуждение и доработка Концепции по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма (рабочее название). В случае принятия Священным Синодом УПЦ она станет общецерковным документом на тему помощи зависимым людям, то есть основой для разработки различных методик по реабилитации и профилактике зависимостей.